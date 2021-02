U zou het bijna vergeten in tijden van politieke ellende maar er wordt ook nog gewoon gevoetbald, na gezondheid, bier, wijn, darts, schaatsen op natuurijs, een gevulde bankrekening, een getrimde baard, een knisperend haardvuur, vrijheid, een wildstoof van hert, een boterham met kaas, een nieuw lingeriesetje om je reet, een glas koude cola op een warme zomerdag, in je eigen tuin zitten, de geur van versgemaaid gras, de geur van regen na een periode van hitte, een headphone met noice cancelling als je kind aan het huilen is, de liefde van je hond, een nieuwe Hardcore History van Dan Carlin, vrijheid van meningsuiting, tachtig bier drinken op een festival, een avondwandeling, een doppio uit een espressomachine, jantje bij FIFA, de Bootleg Series van Bob Dylan, seks, een rondje van de zaak krijgen, een zelfgemaakte pizza, zwemmen in de Drina, lachen om D66, reizen, je boodschappen thuisbezorgd krijgen, de zon die in de zee zakt, een knuffel, hodl met je Bitcoin, in een achtbaan zitten (allemaal niet per se in die volgorde) en nog veel meer dingen die belangrijker zijn dan voetbal de belangrijkste bijzaak van het leven. Met nu eerst PSV tegen Olympiakos, die Grieken kunnen er niks van, en straks Ajax tegen Lille en die Fransen kunnen er ook niks van. Ajax trouwens zonder topaankoop Sébastien Haller, want Ajax mag dan wel een miljoenenbedrijf zijn, administratieve faalkneuzen heb je overal. Hup Holland!

UPDATE RUST Olympiakos - PSV - WAT. 3-2.

UPDATE EINDE Olympiakos - PSV: 4-2.

UPDATE RUST Lille - Ajax: 0-0.

UPDATE EINDE Lille - Ajax 1-2. Vijf minuten voor tijd nog 1-0. Feest