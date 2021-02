Dat gezever over die sigarettenpakjes, dat ze neutraal moeten zijn omdat het 'schadelijk' is. Nu hebben we de politiek een beetje gevolgd - toeslagenaffaire, racistische appjes, zogenaamd 1000 euro krijgen, ongrondwettelijke avondklok, etcetera - en dat lijkt ons ook vrij schadelijk. Al die fleurige aankondigingen om op partijen te stemmen, alleen maar omdat mensen gevoelig zijn voor felle kleuren. Alsof het LEUK is om beloftes te krijgen die later toch niet nagekomen worden. Nee. En daarom introduceren wij 'plain packaging' voor de verkiezingsborden. Om te ontmoedigen om in de mooie praatjes van politici te trappen. Alstublieft!