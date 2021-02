Is het echt nodig om in een crisis van dit formaat een ander bericht de wereld rond te sturen dan 'jongens we gaan proberen er sterker uit te komen hoor'?

Ik denk van niet. Mensen spelen toch op zeker in tijden van crisis. Ze mogen stiekem van binnen "zeker" eigenlijk tot het bot haten, maar het is wel zeker. Zie je ook zo mooi aan de Obama-Trump / Trump-Biden transitie. Tijdens Obama ging het gewoon redelijk goed. Dus waarom niet een gek de was laten doen? Wat kan er gebeuren toch? Nou en toen kregen ze Trump en besloot men massaal om toch maar die veel te oude man te kiezen want dat was dan weer "zeker". Niet dat Biden het echt slecht doet of zo hoor. Maar men koos niet voor beter.

Zo werkt het ook hier. De ruime meerderheid gaat Liberaal of Christelijk stemmen want dat is veilig. De minderheid mag mokkend achteraan schuiven.