Ik liep eens 's avonds rond elf uur met een bord met twee karbonades in een bijna donkere woonkamer richting mijn bank. Ik was vergeten dat ik op het hoekje van de bank een stapeltje plastic verpakkingsmateriaal op de grond had laten liggen en gleed daar over uit.

Ik heb een move gemaakt die ik niet meer kan reconstrueren. Zoals ik erbij lag ging alle logica voorbij. Tijdens mijn move heb ik het bord waarop de karbonades lagen aan gruzelementen geslagen op de salontafel.

Mijn lijf lag er op zo'n manier bij dat ik dacht 'het is klaar.' Ik voelde niks meer. Waar is verdomme mijn telefoon? Na een poosje heb ik eens geprobeerd tenen te bewegen, een arm te bewegen en steeds iets meer. En verdomme, alles werkte uiteindelijk nog!

Afijn, sterkte!