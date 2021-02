Ik weet niet of Geenstijl deze column van Noortje van Breukelen al had gezien. Het gaat over hoe Den Dolder een hek plaatst, nadat een bewoner van de Altrechtkliniek Anne Faber had verkracht en vermoord:

“Vooropgesteld: wat er met Anne Faber is gebeurd is afschuwelijk. Geen woorden voor. Maar ik krijg ook een nare smaak van hoe de publieke discussie daarna álle cliënten van de verschillende instellingen op de W.A. Hoeve over één kam scheert. Terwijl de GGZ-instellingen in Nederland over het algemeen heel goed werk doen, en we blij mogen zijn dat er gespecialiseerde hulp kan worden geboden aan mensen die al dan niet tijdelijk de weg een beetje kwijt zijn. (…) Onbegrijpelijk dat een weldenkende gemeente meegaat in deze beeldvorming. De overheid is er toch om juist het zwakke te beschermen, niet alleen het bevoorrechte?”

www.zeistermagazine.nl/muur

En, zoals onder elk stuk van Noortje, alleen positieve reacties. Misschien lag dit onderwerp te gevoelig voor Ronald om dit uit zichzelf in de raad aan te kaarten. Nu had hij een columniste en drie reaguurders achter zich staan; en dan durft hij ook makkelijker zijn mening te uiten.

