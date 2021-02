Opvallende beschuldiging hedenmorgen in onze mailbox. Volgens Piet Oskam, beheerder van de altijd gezellige Facebookgroep 'Groep voor Zeist', wordt de gezelligheid van de Facebookgroep 'Groep voor Zeist' danig verstoord door Ronald Camstra, de plaatselijke fractievoorzitter van GroenLinks. Camstra zou via allerhande nepprofielen de sfeer hebben lopen verzieken.

Dat vinden wij dan weer ontzettend grappig, want wij kennen Camstra juist van een debat over online respect in Zeist. En van allemaal respectloze tweetjes over PVV'ers. En van een hele gekke mail over Camstra waarin (ja sorry het wordt nu allemaal een beetje ingewikkeld maar dat krijg je als je eenmaal de rabbithole van de Zeister online community induikt) GeenStijl er ten onrechte van wordt beschuldigd oud nepnieuws te verspreiden.

Even wat feiten op een rij. Camstra is, naast zijn fractievoorzitterschap van GroenLinks, ook beheerder van Zeister Magazine, volgens eigen zeggen "een onafhankelijke internetkrant die Zeist belicht vanuit verrassende invalshoeken". Een van de columnisten van Zeister Magazine is ene "Noortje van Breukelen" (foto hierboven), die blijkens deze column sinds 2019 op Facebook zit. Het Facebookprofiel van Noortje van Breukelen is inmiddels verwijderd. Het lijkt erop dat ze wel actief is geweest met posts over kwesties die in Zeist spelen.

En nu beschuldigt Piet Oskam Camstra ervan dat hij zelf achter nepprofielen van Noortje van Breukelen en Edwin de Kort op Facebook zit. Op de Facebookpagina van GroenLinks wordt de beschuldiging ontkend. "GroenLinks keurt het gebruik van fake-accounts af en de fractieleden zijn daar ook op geen enkele wijze bij betrokken. Wel gebruikt fractievoorzitter Ronald Camstra een tweede account, maar dat heeft juist als doel om zijn politieke activiteiten helder en transparant te scheiden van berichten van het Zeistermagazine (dat is dus niet "helder en transparant", GS). Bij het tweede account, genaamd John van Seyst, is duidelijk aan de profielfoto en biografie te zien dat het hier gaat om een redactie-account. Dit kan daarom ook niet worden beschouwd als fake-account." De complete open brief van Oskam plaatsen wij na de breek.

De beschuldiging van Oskam lijkt ons vrij eenvoudig te ontkrachten: Camstra kan gewoon contact opnemen met zijn eigen columniste bij het Zeister Magazine. Dus wij gaan ervan uit dat GroenLinks Zeist binnenkort een vlog publiceert waarin Camstra Noortje van Breukelen interviewt over haar plotselinge vertrek van Facebook en de vervelende insinuaties aan het adres van de fractievoorzitter van GroenLinks, die toevallig ook de beheerder is van het Zeister Magazine. Toch?

Open Brief aan de heer Ronald Camstra, Fractievoorzitter van GroenLinks in de Gemeenteraad van Zeist

Zeist, 2 februari 2021

Beste Ronald,

In de ontstane commotie over het gebruik van fakeprofielen in meerdere in Zeist actieve Facebookgroepen, zijn alle ogen op jou gericht. En terecht, zoals jij zelf ook weet. Graag geef ik je in welwillende overweging je te bezinnen op de nu ontstane situatie en je positie in de gemeentepolitiek te heroverwegen.

Passende en enig juiste conclusie

Dan hoop ik dat je de daarbij passende en enig juiste conclusie trekt. Het kan immers niet anders dan dat de nu ontstane schade aan de politiek en aan het debat zal blijven bestaan en allengs groter zal worden. Ik hoop dat het voor jou mogelijk is om nu te komen tot een verstandig en ongetwijfeld voor jou moeilijk besluit.

Er zijn vele confrontaties geweest vanuit door jou beheerde fakeprofielen, die werkelijk te onthutsend en te complicerend zijn om daarna zonder ingrijpende consequenties verder te gaan. Zo is door het fake-profiel Noortje van Breukelen zeer frequent gehamerd op het voor haar ‘als bewoner van een door haar van haar tante gehuurde bovenwoning boven een winkel op de Slotlaan’ belangrijke autovrij maken van de Slotlaan. Dit was duidelijk bedoeld als ondersteuning voor het in dit verband door jou ingenomen standpunt in de gemeenteraad, waarmee je radicaal ingaat tegen het belang van inwoners en winkeliers bij een goede bereikbaarheid.

Inmiddels zijn alle sporen naar de verschillende fakeprofielen uitgewist

Een overtreffende trap van nep is wel de oprichting van een afzonderlijke Facebookgroep voor vrouwen met de naam ‘Girlpower’ door deze fictieve Noortje. Noortje heeft het beheer van ’haar’ Girlpower Groep inmiddels overgedragen aan het door jou beheerde ZeisterMagazine. Inmiddels zijn in snel tempo alle sporen naar de verschillende fakeprofielen en hun veelvuldige bijdragen aan Facebookdiscussies uitgewist.

Verder werd door de fictieve facebookfiguur Edwin de Kort de integriteit van serieuze gespreksdeelnemers openlijk in twijfel getrokken, terwijl deze faker zelf niet eens bestaat. Op een erg laaghartige wijze is door jou met fake-accounts storend gewerkt op gesprekken over lokale thema’s, die vaak tegelijkertijd in de debatten in de gemeenteraad aan de orde kwamen. Op die wijze is het vertrouwen van burgers in hun volksvertegenwoordigers ernstig beschaamd.

Het is volstrekt ongeloofwaardig

Door jouw bestuur en fractie in inmiddels op 1 februari 2021 een verklaring gepubliceerd waarin wordt gesuggereerd dat de aantijgingen in de richting van door jou beheerde fakeaccounts ‘insinuaties’ zouden zijn. Dat maakt de kwestie nog erger dan deze op zichzelf al was. Kennelijk weet je deze bestuurders en fractiegenoten op deze wijze op een verkeerd spoor te zetten. Het is volstrekt ongeloofwaardig, nu opeens alle sporen van de fake-accounts van Facebook verwijderd zijn.

Ik wens je veel wijsheid en rust toe, in de hoop dat het je gegeven is om in de luwte te herstellen van deze zeer ongewenste en voor velen vervelende situatie. Nog steeds ben ik uit op goede inhoudelijke discussie op basis van argumenten, maar de aanpak met gefingeerde profielen wijkt daar nogal van af. Met fakeprofielen kom je niet tot een eerlijke uitwisseling van inzichten.

Wees ruiterlijk en sportief en bied openlijke excuses aan

Het is zondermeer een dwaze en verwerpelijke werkwijze en het mag een politicus zwaar aangerekend worden. Hij zet niet alleen zichzelf voor schut, maar doet ook de politieke discussie schade aan. Nog een welgemeend advies: wees ruiterlijk en sportief en bied openlijke excuses aan voor al hetgeen in dit verband aan personen en aan de politieke discussie en het openbare debat is aangedaan.

Veel sterkte en een hartelijke groet,

Piet Oskam, moderator Groep Voor Zeist

Bonusscreenshot: inmiddels verwijderde profielen