Van: Sebastiaan S.

06:41 aan [email protected]

Goedendag,

U heeft een artikel gedeeld over een debat in Zeist gecombineerd met Ronald Camstra op FB.

U bent zich ervan bewust dat u zich baseert op een fake-account van een onbekend iemand die probeert Camstra in diskrediet te brengen? De L in de naam van dit account is in werkelijkheid een hoofdletter I.

Misschien reden dit te corrigeren op uw website…

Nu heb ik persoonlijk niet zo’n hoge pet op van Geen Stijl en de waarheid… Prove me wrong zou ik zeggen.

Camstra zelf ziet geen reden om u hierover te informeren. Heeft naar ik aanneem te weinig vertrouwen in uw site m.b.t. de waarheid… Twee vliegen in één klap voor u zou ik zeggen door ook hem ten positieve te verassen ;)

Voor alle duidelijkheid: Ik bericht u hierover zonder Camstra’s medeweten. Geen idee of ik hiermee lijnen overschreden heb ofzo maar goed…

Van : Van Rossem <[email protected]>

07:25 aan Sebastiaan S.

Hoi,

Rare manier om een verzoek in te dienen.

Ten eerste: wij beheren geen fake pagina’s over Camstra, die PRIMA in staat is om zichzelf in diskrediet te brengen.

Ten tweede: Als je toch al geen hoge pet van ons op hebt, waarom zouden we dan OOIT ons best doen om je ongelijk te bewijzen? Het is echt niet dat je daarna ineens gaat doneren aan GS of zo.

Ten derde: ongezien de tiefus voor Camstra.

Groetjes!

Van: Ronaldo <[email protected]>

08:53 aan Sebastiaan S., Van Rossem

En ten vierde: ik zal u even 'wrong proven'

We hebben 2 eerdere topics over Camstra geschreven. Het eerste is van 3 maart 2015 om 19:33.

Hier is een tweet van (inmiddels) Kamerlid Peter Kwint gericht aan de ECHTE Ronald Camstra in de middag van 3 maart (vóór ons artikel): TWEET

Hier vraagt iemand zich (voor ons artikel) af waar de tweet van Ronald Camstra te vinden is en gebruikt daarin een link naar zijn echte account. TWEET

Sterker nog, hier reageert de echte Ronald Camstra op kritiek over zijn tweet: TWEET

Toch gek, als hij die tweet niet geschreven (en verwijderd) zou hebben. Het nepaccount waar u naar verwijst bestaat nog steeds. Daar is die tweet ook te vinden. Die is echter van... 4 maart 2015: TWEET

Wij kunnen veel, maar niet tijdreizen

Ons artikel van 4 maart gaat over een tweet uit 2013. Toen bestond het nepaccount nog niet (dat is aangemaakt in maart 2015, vermoedelijk NA ons artikel).

Hopelijk heeft u nu een iets hogere pet op van GeenStijl en de waarheid.

Doneren aan GeenStijl kan hier.

Met vriendelijke groet,

Ronaldo

Van: Sebastiaan S.

00:05 aan [email protected]

Hallo,

In de loop van de dag heb ik ontdekt dat ik verkeerd geïnformeerd was. Mijn excuses.



PS: "Ongezien de tyfus" is niet echt... professioneel hè. Toch weer een bevestiging voor mijn lage pet.

Groetjes Sebastiaan.

Fair & Balanced Nabrander van iemand anders:

Reactie op topic "Leuk! Debat over ONLINE RESPECT in Zeist"

Goedemorgen Van Rossem,

Graag reageer ik even op het topic dat je gisteren schreef over een debat over respect in Zeist, ik hoop dat je dit even wilt lezen.

Zo'n 5 jaar geleden werd een plan door de gemeenteraad van Zeist aangenomen om het centrum opnieuw in te richten. Deze herinrichting is inmiddels voltooid. Het laatste onderdeel van dit plan waren verkeerskundige aanpassingen, welke op 1 januari van dit jaar zijn ingegaan. Deze nieuwe verkeersregels - die de auto meer uit de binnenstad moet weren - hebben voor centrumbewoners logischerwijs wat nadelige effecten: zij moeten nu soms een paar straten omrijden.

Hoewel er best wat kanttekeningen bij de nieuwe verkeersregels vallen te plaatsen, is er op m.n. Facebook een structurele haat en bagger richting de gemeente, raadsleden en ambtenaren uitgebraakt. En nog steeds. Als gevolg hiervan zijn vrijwel alle raadsleden gestopt met de communicatie met inwoners, m.u.v. 1 man: Ronald Camstra. Met een bijkans boeddhistische en uiterst correcte houding blijft hij in gesprek gaan met de meest onredelijke en hatelijke Facebookers (zelfs met van die profieltjes met Golf GTI-foto)

Zelf ben ik helemaal geen GroenLinks-fanboy, maar juist Camstra is de enige die zich niet laat wegjagen. Daardoor is hij voor een groepje kansloze haters inmiddels de enige overgebleven schietschijf. Door het oprakelen van die twee oude tweetjes van Camstra - die inderdaad ietwat ongelukkig waren - hebben een paar tokkies nu weer hun juichmomentje: "Ha lekker voor die klootzak van GroenLinks die Zeist kapot maakt". En dat terwijl die verkeersregels zijn ondersteund door vrijwel de voltallige raad (VVD incluis).

Over de zinloosheid van dat domme debat over respect zijn we het helemaal eens, maar ik vind het jammer dat een uiterst redelijke man als Camstra nu weer wordt weggezet als een dreigende hatelijke idioot. En juist daarmee een paar tokkies die de hele dag niets anders kunnen doen dan klagen op FB hierdoor hun pleziertje hebben.

Vriendelijke groet,

[NAW bij redactie bekend]