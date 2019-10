Avondje gemeenschapsbildung in de beschutting van de Zeister bossen, het kan heel heilzaam zijn. En laten we wel wezen, zó gezellig is het niet op de "sociale" media. Goed om het daar met elkaar gewoon eens over te hebben dus. En daarom komen er in het Zeister debat (met de burgemeester, wijkagenten en een Facebook-mod) prangende kwesties aan bod over hoe om te gaan met de gure wind van vrije uitingen op internet: "Online schelden moet je gewoon negeren. Een moderator op social media hoeft dus niet (altijd) in te grijpen", is een - gewaagde - stelling. Beschaafder voor Ons Soort Mensen is de stelling: "Online discussies beïnvloeden het democratisch proces op negatieve wijze. Schreeuwers krijgen de overhand terwijl de meerderheid van de kiezers achter het gekozen beleid staat." Laten we het er gewoon eens over hebben. (mirror en lol @ poll, ze zijn Linda Duits vergeten.) We hebben vooraf wel één vraag: is de auteur van de aankondiging, Ronald Camstra van GroenLinks, zelf ook present? Want dan komt de discussie over online intimiderend en agressief wangedrag wel heel dichtbij: Hij korterokte PVV'ers wier woningen beklad worden, en gooide de NAW van een PVV-senator op Twitter. Zet hem alsjeblieft in het panel over online haat & intimidatie - kan wel eens heel leerzaam zijn voor de aanwezigen!