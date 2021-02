Op internet is ophef ontstaan over de plotselinge verdwijning van de "36-jarige" "columniste" "Noortje" "van Breukelen" uit "Zeist". "Van Breukelen" was plotseling niet meer te vinden op Facebook en er wijzen een hele hoop beschuldigende vingers naar Ronald Camstra, voorzitter van de lokale fractie van GroenLinks. Camstra wil niet reageren bij RTV Utrecht, hij wil niet reageren bij het AD en ook al niet bij de Telegraaf. Toch vreemd! Want wij zijn even in haar "oeuvre" op Zeister Magazine gedoken en wij denken dat Ronald Camstra meer weet over de verdwijning van "Noortje". Bloemlezing na de breek.

We beginnen bij het artikel Laat de bal spreken. Een echt interview! Dat kan alleen maar door een echt iemand gemaakt zijn. Toch?

Toch niet. Bij navraag kan de geïnterviewde zich geen gesprek met Noortje van Breukelen herinneren. Het is al even geleden, maar hij denkt dat de communicatie volledig via de mail is verlopen.

En dan de column Facebookgekkies, over gekkies, die op Facebook zitten. Daar lezen wij een aantal 'opvallende' observaties.

"Noortje" klaagt over GroenLinks bashen

Noortje steunt "raadslid"

Echt iets waar 36-jarige columnistes die in het onderwijs werken zich druk over maken: GroenLinks-bashen en mensen die onaardig doen tegen een raadslid dat "het standpunt van zijn partij rustig probeert uit te leggen".

En in deze column, Stemadvies van mijn kat, geeft de "kat" van "Noortje" "Monroe" stemadvies. U mag nul keer raden op welke partij.

Ook opvallend. Deze foto van de "kat" van "Noortje" is ook op de Pixabay van ene AKuptsova te vinden. En op ongeveer 210 andere plekken op internet.

En nu is Noortje foetsie. Een GroenLinks-politicus die niets zegt als er zomaar 36-jarige vrouwen verdwijnen. Wat vindt Jesse Klaver daar eigenlijk van?