Camstra-gate heeft gevolgen voor fractiegenoten, bestuur en wethouder GroenLinks in Zeist

Ronald Camstra heeft de handdoek in de ring gegooid. Door het veelvuldig gebruik van aan zijn rijke fantasie ontsproten nepprofielen in door hem zelf vaak aangezwengelde facebookdiscussies, was hij in een onmogelijke positie terechtgekomen. Als hij dan ruiterlijk zijn ernstige fouten had toegegeven, was er wellicht nog een toekomst mogelijk in de groenlinkse beweging, waarvan hij in Zeist de onbetwiste leider en het boegbeeld was. Maar het glasharde ontkennen van wat overduidelijk bewezen is, maakte verder functioneren totaal onmogelijk. Zijn overhaaste en betreurenswaardig oneervolle vertrek heeft hij echt volledig aan zichzelf te wijten. Het is te hopen dat de nu ontstane rust helpt om tot een gezond zelfonderzoek te komen als uitgangspunt voor herstel en een nieuwe toekomst.

Moeilijk kan volgehouden worden dat de nu opgestapte leider in zijn fakeprofielenschandaal als een ‘lone wolf’ heeft gehandeld

In zijn werk als fractievoorzitter van de op één na grootste fractie in de gemeenteraad van Zeist werd hij omringd door zijn zes fractiegenoten, een wethouder, een afdelingsbestuur en vrijwilligers met groenlinkse jasjes, die tijdens verkiezingscampagnes huis-aan-huis het groene ideaal verspreiden. Bij velen zal een groot gevoel van teleurstelling overheersen. Toch kan moeilijk volgehouden worden dat de nu opgestapte leider in zijn fakeprofielenschandaal als een ‘lone wolf’ heeft gehandeld. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is dat Camstra echt volledig solistisch heeft geacteerd. De tweede mogelijkheid is dat anderen uit de ‘inner circle’ erbij betrokken zijn geweest of er op zijn minst kennis van hadden.

Tegen de eerste optie stijdt het simpele feit dat een fractievoorzitter juist gloreert als resultaat van teamwork. Dan zou het toch wel heel merkwaardig zijn dat juist zo’n teamspeler daarnaast ook een volstrekte solist is geweest. In zijn werk als leider heeft hij zondermeer wekelijks of vaker intensief overleg met wethouder Laura Hoogstraten, die vanuit GroenLinks op het pluche zit en een aantal taken heeft, die het aandachtsgebied van Camstra overlappen. Het zou op z’n minst eigenaardig en ook wel ongeloofwaardig zijn als de wethouder ook niet zou hebben geweten van de activiteiten van de fractievoorzitter in de sociale media. En ook de andere raadsleden kan dit moeilijk ontgaan zijn.

In de door Camstra met veel inzet en enthousiasme geïnitieerde facebookdiscussies namen zijn fractiegenoten vaak het stokje over om de discussies op hun manier te beslechten en de fractievoorzitter te steunen. De grootschalige omvang van deze fakeprofielenaffaire wijst eerder in de richting van een georganiseerde bende dan in die van een éénling. Het zou van wijsheid getuigen als vanuit GroenLinks openheid wordt geboden over het gegeven hoe en in welke mate deze verwevenheid met het fakeaccountsverhaal de andere politieke functies heeft geraakt en meegezogen in het nu tot openbaring gekomen moeras. Vooral voor een wethouder geldt dat deze verre dient te blijven van manipulaties en gefingeerde bijdragen aan het politieke debat. Zoals dat trouwens voor iedereen geldt, in welke functie en van welke partij dan ook.

Riante ruimte en ondersteuning van de op Facebook actieve en door GroenLinks gedomineerde Groep Zeist

Camstra kon zijn jarenlange frauduleuze optreden in discussies alleen volhouden dankzij de riante ruimte en ondersteuning, die hij daarbij kreeg van de moderatoren van de op Facebooek actieve en door GroenLinks gedomineerde Groep Zeist. In vele discussies werden door de fakeprofielen mensen tegen elkaar opgezet, onnodig beschadigd en in verlegenheid gebracht. Wat moet de bedenker van al dit kleinmenselijke leed daar een ‘plezier’ aan hebben beleefd. Dat ging wel heel ver. Meerdere inwoners van Zeist zijn geconfronteerd met korte of langdurige blokkades, nadat zij de nepprofielen van repliek hadden gediend, dat voor de gevoelige ogen van de moderatoren net iets te fors was uitgepakt. Dan volgde snel een blokkade, waarmee de discussiant tijdelijk of definitief uit de groep werd verbannen.

Ook in de aanloop naar het nu voltrokken vertrek van Camstra namen beheerder Paul Koster en moderatoren Sebastiaan Sonneville en in mindere mate de op verzoening ingestelde Esther Kant een partijdige positie in. Kritiek op Camstra en zijn nepprofielen was not done. Hoe nu verder met Groep Zeist, nu veel deelnemers geblesseerd en beschadigd achterblijven, zonder dat vanuit de moderatoren openlijk verantwoording wordt afgelegd of een verklaring wordt gegeven van het gevoerde beleid en de wrange gevolgen daarvan? Het vertrek van de aanstichter van dit alles ontslaat geen van de betrokkenen van de mogelijkheid en de plicht om kritisch de eigen rol in deze kwestie tegen het licht te houden. En als dat tot passende conclusies leidt, daaraan ook passende stappen te verbinden. Van ‘sorry’ zeggen is nooit iemand slechter geworden. Maar misschien is er nog wel meer nodig om de beschadigde verhoudingen te herstellen.

Met vriendelijke groet,

Piet M. Oskam

Hoppa