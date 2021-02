Rendier van Dantzig, dat is een van de grootste gevulde pampers van D66. En waarom is moeilijk uit te leggen, maar het is vooral gewoon géén leuke vent. Een pedante, vingerwapperende, onsympathieke moraalmakker, zo lopen er meer rond bij D66, maar deze is vrij vervelend. Bèh. Op de boerderij is Reinier van Dantzig de baal hooi die iedereen vertelt dat ze ook eens de handen uit de mouwen moeten steken. Nu dit weer. "De samenvatting van een week winter&covid: regels voor sneeuwballengevechten, sleeën in Bloemendaal verbieden, NK marathon op natuurijs verbieden & komend weekend de schaatsplassen sluiten. Mogen we nog een beetje lol hebben in dit land?!"

Regels voor sneeuwballengevechten = (demissionair) kabinet = met D66

Sleeën verboden Bloemendaal = gemeenteraad = met D66

NK marathon verboden = kabinet = met D66

Schaatsplassen sluiten = zoals Loosdrecht Wijdemeren = gemeenteraad = met D66

D66 zit óveral in het centrum van de macht en dan liggen huilstruiken dat we 'geen lol meer mogen hebben in dit land'. Nou jongen, DOE er dan wat aan, en een beter milieu begint in Amsterdam.