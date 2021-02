Bijna niemand kijkt nog volledige Joe Rogan afleveringen omdat die alleen nog maar op Spotify staan. Maar omdat daar dus bijna niemand meer kijkt, en de YT-comments altijd zo'n beetje de helft van de lol waren, zet Joe's YT-kanaal gelukkig nog wel altijd een paar losse fragmentjes online. En zo was het gisteravond ook met Musk III. Hoop over te praten natuurlijk, want SpaceX's Starship doet het geweldig op z'n landingen na, Tesla is de meest waardevolle automaker op de beurs, Neuralink is de hersenen van aapjes aan het gamen, en iets met Crypto's. Enfin, de belangrijkste man van het sterrenstelsel bijna 3,5 uur lang in gesprek met Elon Musk, daar gaan wij voor zitten.

"SpaceX Will Be Making Regular Flights by 2023"

Wat ging hier ook alweer mis?