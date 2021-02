Ayaan, Somalische Nederlander in de VS. Koopmans, Nederlandse Nederlander in Duitsland. En ook al is alles tien jaar geleden eigenlijk al gezegd, is het toch fijn dat het af en toe nog een keer gezegd wordt. Dat de gretigheid waarmee christelijke uitwassen worden bekritiseerd achterwege blijft wanneer het de islam betreft. Dat de neiging van het Westen zichzelf de schuld te geven voor het leed van de wereld een geseculariseerd Jezus-complex is dat andere volkeren hun agentschap ontzegt en daarmee eigenlijk neokoloniaal is. Dat de islam zelf juist een hyperkoloniale religie was, en in zijn aard nog steeds is. Iets over islam en diens omgekeerd evenredige verhouding tot vrouwenrechten.

En een concept dat we nog niet eerder in die woorden voorbij hoorden komen: statische vs dynamische efficiëntie. Wat ongeveer betekent dat een religie in het begin heel progressief en effectief kan zijn, maar dat het die effectiviteit verliest als de religie aanpassing aan een veranderende wereld verhindert. Enfin, waardevol gesprek dus, en bovendien een mooie gelegenheid om op Ayaans nieuwe boek te wijzen: Prooi - immigratie, islam en de erosie van vrouwenrechten, te koop vanaf 17 februari, maar vorige week natuurlijk al afgezeken op de islamitische NPO (onderstaand). Dus Reserveer het hier of na de onderstaande klik!

Boek op de NPO al afgezeken voor het verschijnt