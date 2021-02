Van mij mag iedereen in de privé-sfeer zeggen wat hij wil. Ook dingen die door deugvolk als racistisch uitgelegd worden. Het afrekenen van een publiek figuur op zijn privé-uitlatingen is de laagste vorm van karaktermoord. Beoordeel een politicus op wat hij doet, schrijft en in het openbaar verkondigt. Dat is wat hem of haar als politicus kenschetst. Niet dat wat in besloten kring gezegd wordt.

Iedereen met gezond verstand zou moeten walgen van dit soort smaadpraktijken. Het wekt associaties met het DDR-regime, dat het privé-leven van de burgers ook infiltreerde en misbruikte. De "journalisten" die dit publiceren zouden eens in de spiegel moeten kijken. Misschien dat ze dan schrikken van de Stasi-smoelen die hen aankijken.

Bij de eerste golf van "onthullingen", die tot het vertrek van al die bange wezels uit de partij leidde, voelde ik nog iets van woede. Om het onrecht dat een integer, idealistische persoon werd aangedaan. En om de afbraak van de partij met het beste programma van Nederland.

Maar nu merk ik dat het me veel minder doet. Het wordt zo langzamerhand een "boy who cried wolf" verhaal. De tweede keer is de impact al een stuk minder. Oude koek in nieuwe verpakking. Misschien dat de pers het nog een derde keer probeert, met weer nieuwe appjes en tweets of wat dan ook, dan interesseert het werkelijk geen hond meer.

Hoe dan ook, het fanatisme waarmee politiek en pers proberen Baudet buitenspel te zetten, sterkt me alleen maar in de opvatting dat een stem op FvD meer dan ooit nodig is. Het geluid van Forum kunnen we niet missen in de Kamer. Het alternatief is overgeleverd zijn aan de onzalige consensus van de kartelpartijen.