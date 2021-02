Dit is niet helemaal mijn muziek. Maar het is zéker muziek. Maar muziek sterft uit. Weer zitten we te kijken naar een stel opa's met een oud liedje. Net zoals naar de opa's van de Golden Earring (RIP). Vanaf begin jaren negentig is de muziek langzaam uitgestorven. Wie zijn de opvolgers van dit soort bands? Ze bestaan niet. Wat is nou nog muziek? Wie maakt er nog muziek. Hier zijn zeven jongeren 17-28 jaar een band begonnen en ze spelen bekende nummers. Ze doen het trouwens behoorlijk goed. Maar wat? 80's, wat 70's een verdwaalde 90er en de Blues Brothers heb ik ze ook horen en zien spelen. Wat valt er dan nou te spelen uit de afgelopen 25 jaar? Hits als Life is a moving train? Animals? Traffic?