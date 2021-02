GeenStijl is net de NPO, totaal overspannen aandacht voor alles wat uit de VS komt. Duitsland is onze naaste buur en onstellend belangrijk, maar rapporteren over dat land, dat doen we in Nederland nauwelijks.

Buitengewoon jammer.

Maar we gaan op de langere termijn genadebrood eten, want op enig moment loopt half Nederland onder. 8-)) En dan is de enige optie om voort te bestaan een bondsstaat van Duitsland worden.

Let op mijn woorden! 8-))) Evocatus

PS

Of we moeten de Noordzee afdammen, kunnen we wel degelijk. Zijn enige land dat het zou kunnen verwezenlijken. Wel prima kanaal voor Rotterdam aanleggen, zo aardig ben ik wel.

Schotland onafhankelijk en wij haken dat land aan, of zo ...

Van die dingen, beetje creatief denken.

Truste!