Dan schakelen we na een van de grootste sportwedstrijden van Nederland, de afgrijselijke vertoning Ajax-PSV, over naar de grootste, krankzinnigste en meest hallucinante sportwedstrijd van de planeet, met kick off om 00.30 uur LIVE te bekijken op FOX Sports of de BBC. Honderd miljoen+ televisiekijkers, recordverkopen chips & bier, de coin toss door Tuskegee Airman en totale eindbaas Charles E. McGee, een halftimeshow die in 1992 nog wel hartstikke bloedheet was (de vreselijke Jennifer Lopez & de vreselijke Shakira), fantastische als korte film vermomde reclames (check ze uit na de klik, wel even gelachen om de commercials van Cheetos en Jeep) en megalomane weddenschappen op álles (zelf een Nederwedje leggen kan hierrrr): sportief landjepik in de Super Bowl, editie LIV!

De strijd tussen de beste speler van de NFL, Patrick 'Magic' Mahomes, de fenomenale quaterback van de Kansas City Chiefs, tegen de ploeg met de beste defensie van de NFL, te weten de San Francisco 49ers. Zeurkous Colin Kaepernick doet natuurlijk niet mee en gelukkig doet Tom Brady, de bejaarde QB van de akelige New England Patriots, ook niet mee. Enfin, letten op Mahomes dus, en op de persoonlijke favoriet van ondergetekende: de negentenige en razendsnelle running back Raheem Mostert (49ers), die als peuter een wapen in een nachtkastje vond en z'n eigen grote teen eraf knalde. Hup Mostert!

Budweiser - Typical American

Cheetos - Where It All Began (met MC Hammer!)

Jeep - Groundhog Day (met Bill Murray)

Mountain Dew (met Bryan Cranston!)

Planters - Road Trip (met Wesley Snipes!)

Hyundai - Smaht Pahk

Genesis - Going Away Party (met Chrissy Teigen & John Legend)

Doritos - The Cool Ranch (met Lil Nas X & Sam Elliott)

Audi - Let It Go (met Maisie Williams)

Walmart - United Towns

Bud Light - Inside Post's Brain (met Post Malone)

Bud Light II

Google

Pepsi - Zero Sugar. Done Right

Kia - Tough Never Quits

Microsoft

Porsche - The Heist

Heinz - Find The Goodness