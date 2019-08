Elf jaar geleden vroegen wij u uw Top 5 'beste nummers ooit' door te geven in de panelen. Elf jaar, dat is een eeuwigheid, toen leefde Pim Voortuin nog en toen waren de auto's, in tegenstelling tot de gitaren, nog niet elektrisch. Aan welke kant van het politieke spectrum jullie laveren weten we zo langzamerhand wel, althans we hebben een voorzichtig vermoeden, maar we zijn hartstikke benieuwd of de tand des tijds uw muzieksmaak heeft aangetast. Derhalve, voor dit stijlloze onderzoek, pomp uw favoriete Top 1 Muzieknummer door in de comments - na de klik de keuze van de redaxxie.

Pritt: Roxy Music - A Song For Europe

Van Rossem: Jerry Lee Lewis - Whole Lotta Shakin' Goin' On

Tom Staal: Eddie Floyd - People Get It Together

GU: Slayer - Raining Blood

Mosterd: Bob Dylan - Lay Down Your Weary Tune

Spartacus: Snap! - Rhythm is a Dancer

Ronaldo: Tom Waits - Grapefruit Moon

Von Loghausen: Rammstein - Du Hast

H. Okamoto: Kanye West - Flashing Lights