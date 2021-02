During the pandemic it was a terrible time

You’ll never hear me say

We can do it, together!

Because when I look beyond, I discover

Tension and agitation around me

Every week I felt less

Connected with the people I love

I felt

That I have become alienated from the outside world

And don't tell me

"Every day there is always something beautiful going on"

Because it doesn’t matter how you look at it

I didn’t make any progress during this period

You’ll never hear me say

During the pandemic I have experienced beautiful moments

En lees het nu nog eens maar van beneden naar boven…

Moeilijke tijden halen het slechtste én het beste in mensen naar boven.

Er komen zware tijden aan, dat is zeker

maar hoe je tegen iets aankijkt is bepalend voor wat je ervaart, altijd!

Aan welke kant wil je staan?