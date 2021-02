Er zijn nogal wat mensen die 'kritisch zijn op het overheidsbeleid' verwarren met 'je gedragen als een complete debiel'. Dat eerste is hartstikke goed en gezond en dat tweede is compleet achterlijk. We moeten oppassen met mensen 'wappie' noemen want dan zitten er straks weer een zooi halvegaren in de mail te vragen om een precieze definitie van het woord 'wappie', maar die mafklappers die in Groningen het UMCG zitten te prankbellen zijn wel echt wappies tot de derde macht. Wat is nou het geval? Omdat het UMCG is aangewezen als 'locatie waar coronapatiënten die niet in isolatie willen gedwongen kunnen worden opgenomen' (= een formaliteit) ging het in de wappiewappiegroepen op Telegram helemaal los. "UMCG'ers werden uitgemaakt voor Hitler en dokter Mengele." Er gingen telefoonlijsten rond van telefonisten en afdelingen van het UMCG, die daadwerkelijk gebeld en bedreigd zijn door het wappieleger. "Onze zes telefonisten kregen tientallen telefoontjes per uur. Mensen kunnen natuurlijk kritiek uiten, maar het bedreigen van zorgpersoneel gaat een stap verder. Enkele keren werd er echt gedreigd om naar ons toe te komen. Voor onze medewerkers was het schokkend." Een van de medewerkers ging ontdaan naar huis. Nou jongens en Gerda's van het wappieleger, van HARTE GEFELICITEERD met deze strakke actie. Vanavond weer om 20.00 uur iedereen weer het balkon op, applaudisseren voor de mensen in de zorg.