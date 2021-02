Groningen, het Siberië van Nederland. Maar goed, je weet natuurlijk dat een onderstaande publicatie in de Staatscourant bepaalde VRAGEN EN SENTIMENTEN op gaat roepen, al is het maar vanwege de optics. "Vanwege de uitbraak van Covid-19 is het nodig een ziekenhuis aan te wijzen waar patiënten kunnen worden geïsoleerd die (vermoedelijk) besmet zijn met deze infectieziekte en die niet vrijwillig meewerken aan isolatie . Na overleg met het Universitair Medisch Centrum Groningen (onderdeel Beatrixoord) is dat ziekenhuis bereid om enkele patiënten op te nemen die, in overeenstemming met advies van de GGD en het RIVM, niet thuis in isolatie kunnen blijven."

Bij een "vermoedelijke besmetting" onder dwang in quarantaine geplaatst kunnen worden, dat is nogal wat. Maar, het juridische mechanisme hiervoor is niet nieuw en ook niet in het leven geroepen wegens corona. "Deze maatregel van gedwongen isolatie wordt getroffen door de voorzitter van de veiligheidsregio op grond van artikel 31 van de Wet publieke gezondheid." Die voorzitter van de veiligheidsregio (waarvan Nederland er 25 telt) is een burgemeester uit die veiligheidsregio die per Koninklijk Besluit tot voorzitter is benoemd.

Een artikel 31-procedure was en is zeldzaam in Nederland, omdat infectieziekten met een gevaar voor de volksgezondheid zeldzaam zijn. Maar een gelijksoortig mechanisme wordt wel regelmatig bij psychiatrische gevallen ingezet onder de "Crisismaatregel in de Wet verplichte ggz", met als voorwaarde dat er sprake is "van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel voor de persoon zelf of zijn omgeving . Het is niet nodig dat er al iets ernstigs is gebeurd, de kans daarop is voldoende . Maar die kans op ernstig nadeel moet natuurlijk wel reëel en acuut zijn."

Maar nu rijst in het geval van het onderstaande corona-besluit natuurlijk wel de vraag: als er alleen een vermoeden van besmetting bestaat, en een persoon weigert louter op grond van dat vermoeden in quarantaine te gaan, hoe wordt dan besloten dat het vermoeden sterk genoeg is om over te mogen gaan tot een gedwongen quarantaine? We gaan er hopelijk nooit achter komen, maar waarschijnlijk gaan we er wel achter komen. Er zijn vijf bedden beschikbaar, wie het eerst komt wie het eerst maalt!

