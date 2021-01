De naam van het dier is Gordon (en de hond heet Toto). De hond lijkt een beetje op de liefdespuppy van een bever en een vloerbrood. Laatste geworden op het WK Knappe Hond. Dus iedereen roepen: "Yo Gordon wat een lieve hond!" Gordon weer helemaal over de zeik, want laat hem lekker in alle rust 700 foto's van zijn hond op Instagram zetten zonder dat mensen meteen gaan oordelen, en bovendien past Toto in een handtas van Louis Vuitton dus wat zeikt iedereen nou! Gordon keek Toto laatst eens goed in diens ogen en toen keek Toto naar het plafond, dus de Hondenbescherming is ook al boos. Nu denkt Gerard Joling, de aartsvijand van Gordon, dat de hond van Gordon op een gegeven moment weer een andere eigenaresse heeft, wegens niet interessant genoeg voor Gordon. De reactie van de Prins van Blari***: "Daar heb je dan 20 jaar mee samengewerkt en dan denk je zo over me? De juiste keuze gemaakt om er voorgoed afstand van te doen als ik een iemand terecht bij het grof vuil heb gezet is hij het wel. #zieligfiguur #allesvoorpubliciteit #Is dit dezelfde man die mij appte na de overval? Hoe erg hij het vond voor me en snel met me wilde eten( waar ik helemaal geen zin had!) de zoveelste dolksteek in mijn rug maar nu is het klaar. Grenzen aan geven zoals in de kliniek geleerd. Basta! #komnietaanmijnintegriteit #genoegisgenoeg #hetzevanmediacourant #waarblijftteamgordon?" In andere woorden staat hier: Gordon & Joling lanceren binnenkort een nieuw televisieprogramma, samen met de hond koersbal spelen met kale bejaarden ofzo, en dan zijn ze weer dikke maten. Klein probleempje: volgens een of andere mannelijke Bridget Maasland is Gordon momenteel weer wat vaker aangelijnd dan zijn eigen hond. Einde.