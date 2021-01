: Nanninga vond ik altijd al goed. No bullshit, tells it like it is, niet op haar mondje gevallen, verbaal sterk. Spreekt duidelijke taal, en heeft regelmatig, zeer zeker een goedpunt. In de Amsterdamse gemeenteraad kan ze ook een beetje "the bee in the bonnet" zijn en wat tegenwicht leveren (no pun intended). Zo hoort dat ook, daarvoor is het debat ook bedoeld. Ik mag haar wel. Al dat gejammer uit het FvD kamp over "backstabbers" en "verraders" kan me verder gestolen worden. Nanninga had in mijn optiek 100 % gelijk toen ze die bruine boys met hun nazi praatjes / grapjes afbrandde. Ook al waren het maar een handjevol gekkos met half serieuze geintjes, en ja, natuurlijk was het een storm in een glas water, maar dat had je kunnen verwachten. Op iedere slak wordt zout gelegd. En Baudet sloeg de plank toen kompleet mis. He doubled down on that shit en ging die debielen nog een keer verdedigen. Terwijl hij er-zoals Nanninga - afstand van had moeten nemen. Resoluut, en zonder voorbehoud. Ik vond Baudet al een te studentikoos kereltje met zijn gelul over en uilen enzo. He doesn't speak the working man's tongue. Hij heeft zijn eigen glazen ingegooid. Jammer maar helaas want het programma had best goede en zinnige punten. Misschien doen Nanninga en co. het beter.