We zijn corona-moe en dat zie je terug in de naleving van goedkopere, minder ingrijpende maatregelen. Kijk bij de kinderopvang, plotseling heeft iedereen een cruciaal beroep en zit de noodopvang vol. Sommige basisscholen accepteren gelaten de massa kinderen in de noodopvang, voegen de laatste kinderen toe die netjes thuiszaten en zijn gewoon weer open.

Het demissionaire kabinet wil niet meer aanschuiven bij talkshows, over acht weken zijn er verkiezingen, ze willen niet te veel worden geassocieerd met dit beleid. Dat tekende ook het Kamerdebat, de klok moest een half uurtje later ingaan, zodat de jeugd nog net een extra trainingsronde kon mee doen. Dan begrijp je het niet: Het hele idee is dat contact met de botte bijl te saboteren.

Politici willen ook zo veel mogelijk mensen snel een eerste prik geven. Die tweede komt ooit wel. In het Verenigd Koninkrijk zit er zelfs twaalf weken tussen de eerste en tweede, hier houden we het op de zes weken. Dat mag van de WHO alleen in exceptionele gevallen, niet als beleid. Artsen luiden hierover de noodklok. Fabrikant Pfizer is duidelijk: Het vaccin is alleen getest bij een tussentijd van drie weken, de voorgeschreven methode. De hele bevolking vaccineren gaat rustig een jaar duren, op die termijn is een paar weken niet doorslaggevend.

Het bewezen langdurige beschermende effect zit pas enige tijd na de tweede prik , zo'n zeven dagen. Het onderzoek naar de effectiviteit van de eerste prik is bijna volledig beperkt naar bescherming over de eerste 21 dagen, omdat de proefkonijnen dan hun tweede prik kregen. Er is bijna geen onderzoek naar de effectiviteit als de tweede prik pas later dan zes weken gegeven wordt.

Nog erger ben ik geschokt hoe dom de gedachte is om die eerste prik breder uit te kunnen delen, door de tweede prik drie of negen weken uit te stellen. De effectiviteit van het vaccin is de tweede & derde week na de eerste prik 33% tot 52%, daarna nog onbekend. Twee mensen 1 prik geven is dus ook in die korte bekende periode niet effectiever dan 1 iemand netjes twee keer prikken.

We nemen met deze noodgreep afscheid van evidence based medicine, accepteren zelfs het risico de vaccinatie op grote schaal mislukt. De hamvraag is wanneer de groep als geheel voldoende gevaccineerd is. Daarvoor telt het totaal aantal complete succesvolle vaccinaties, niet het aantal mensen dat voor 1 april een keertje geprikt is. Er is tunnelvisie op symboolpolitiek.

De beslissing om te starten met het vaccineren van de oudste mensen lijkt heel humaan. Daar zaten immers de meeste dodelijke slachtoffers. Hier wordt ook weer gestuurd op beeldvorming. Totdat in Noorwegen die ouderen vanwege hun marginale gezondheidssituatie de vaccinatie niet overleefden. Mensen die helaas lang voor corona al ongewild in sociale isolatie zaten.

Zou het niet logischer zijn de vaccinatie te starten in het midden van de samenleving? Bij mensen die met vele contacten voor de meeste verspreiding zorgen? Zodat cruciale sectoren zoals transport, zorg, voedselvoorziening en onderwijs blijft draaien?! Zodat er een directe aanval is op het reproductiegetal en de k-waarde?! Want die superspreaders, zitten nu onder jonge harde werkers!

Tijdens een lockdown wordt de supermarkt een uitje en een van de laatste locaties waar mensen nog het virus kunnen brengen of halen. Het personeel bestaat vooral uit jongeren die meestal niet ernstig ziek worden en hun eerste klachten niet zullen herkennen. Die knuffelen in hun examenklas een hoop andere jongeren, die zien iedere dag een hoop klanten. We moeten toch eten.

Het is beroepsdeformatie, maar ik blijf de vergelijking maken met een kernreactor. Puur omdat achter de verspreiding van een virus en de kettingreactie van radioactief materiaal hetzelfde model en dezelfde wiskunde schuilgaat. Bij een kernreactor zit de nieuwste brandstof in het midden, en zitten de absorberende r egelstaven om de reactie af te remmen, ook in het midden.

Moeten we niet kritisch kijken waar de motor van de verspreiding zit, en die van A tot Z saboteren? Het liefst niet via een avondklok of het sluiten van horeca, maar echt op de kern? Vanuit een diep begrip hoe mensen kleine vloeistofdruppels (aerosolen) tijdens de ademhaling maken, hoe die bewegen in de ruimte en hoe die bij een ander ingeademd worden?

Sinds een Zembla-uitzending van 2008 weet iedereen dat slechte ventilatie in huis schimmels, bacteriën en virussen kan verspreiden. Dankzij extra isolatie en warmtewisselaars ventileren we het liefste zo min mogelijk. Een fors deel van de besmettingen zijn in huis, dus het is belangrijk wie je thuis uitnodigt, hoe lang die blijven en hoeveel het er zijn, dat vormt samen je blootstelling.

Een werkgever dwong tegen alle adviezen in een medewerker uit een risicogroep naar kantoor. Dat escaleerde tot een onterecht ontslag en het bedrijf mocht € 34.000 aftikken. Van die cultuur moeten we af. Gelukkig zijn er ook bedrijven die het licht zien, dat ook na corona thuiswerken de norm blijft, wat echt beter is voor het fileprobleem en het milieu.

Als mensen dat echt begrijpen, zouden ze bij een gesprek in de buitenlucht de wind van links of rechts laten komen. Zodat wat de ene uitademend, niet bij de ander in het gezicht komt. Zodat het maximaal nut heeft het gesprek buiten te voeren. Zulke kleine details kunnen virussen volledig tot stilstand brengen, zonder dat wij aan mondkapjes, lockdowns en avondklokken hoeven.

Alle nieuwe mutaties zijn een logisch gevolg van een virus lang genoeg bij genoeg mensen laten rondgaan. De wetenschappelijke basis daaronder beschreef Charles Darwin in 1859. Dat we te laat en te weinig ingrijpen is niet een avondklok waard, maar een Darwin-Award.