Uw Noorse Oppergod is gewoon niet slim genoeg om politici te snappen...

Je hebt een pandemie, right? En je wilt sociale contacten voorkomen, right? Dan bedenk je een avondklok als één van de maatregelen om sociale contacten te voorkomen, right? Maar dan komt er gezeik van een boel mensen dat 20.00 toch echt teveel in de weg zit van sportclubs, winkels, woon-werkverkeer etc. etc. etc...

En dus zeg je: ok, dan doen we die avondklok wel later, want dan hebben er minder mensen last van in hun sociale contacten...

Tuut, tuut, tuut,...