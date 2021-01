Een hoop ophef om niets natuurlijk.

Probleem: Sociale 'media' hebben jarenlang de meest onzinnige onzin vrijelijk gepubliceerd laten worden. Miljoenen mensen geloven domme onzin en worden daarom totaal wappie en knettergek - zie Lange Frans maar ook Bryan Roy voor referentie - dit leidde voorheen niet tot echte schade, gewoon wat dorpsgekken die zich verzamelen, er waren immers altijd al dorpsgekken. Maar... Nu zijn er een flink aantal gigantische problemen die onze westerse liberale democratie bedreigen. Sommigen zijn gewoon praktisch zoals de pandemie. Anderen zijn meer filosofisch zoals dat veel geradicaliseerde wappies niet begrijpen dat ze toch echt geradicaliseerde wappies zijn. Social 'media' keek lui toe en liet het allemaal maar gebeuren. Nu de shit echt aan de ventilator kleeft schrikken ze zich rot. Ze beseffen plots na o.a. verschillende terreuraanslagen van o.a. islamisten (geradicaliseerd via internet), rechtsextremisten (geradicaliseerd via internet), viruswappies die van God los zijn (ook totaal geradicaliseerd zijn via internet) dat desinformatie eigenlijk heel gevaarlijk is. Hadden ze kunnen weten nazi-Duitsland is ontstaan door desinformatie. De grote leugen was de drijfveer van de nazi-complotwappies (vergelijkbaar met de maga-complotwappies van nu).

De oplossing: Nou die is er niet. The damage is done. Complotgekkies geloven immers toch maar wat ze willen geloven dus het is een sekte. Niet voor rede vatbaar, niet voor logica, niet voor feiten etc. Dus moeten sociale 'media' zoals LinkedIn, Twitter, Facebook e.d. nu eigenlijk iets doen aan deze krankzinnige idioterie. En wat doen deze luie techneuten? Nou dan gaan ze maar gewoon links en rechts mensen van hun platform bannen, dingen verwijderen die gewoon hout slaan, etc.

De werkelijke oplossing. Bill Maher legt het uit.

www.youtube.com/watch?v=WYbteM7KLhI&a...

Onze kennissen, vrienden en zelfs familie die geïnfecteerd zijn door het complotvirus moeten niet belachelijk gemaakt worden, niet verbannen worden, maar omarmd worden om ze terug naar de realiteit te brengen.

Bill heeft natuurlijk gelijk maar ik ben er klaar mee. Ik verban wappies gewoon uit mijn leven.

NB. Sterkte complotgekken met jullie eigen "great disappointment". Het bleek alweer allemaal een leugen... Sterkte. Dat meen ik oprecht.