Ik moet altijd lachen om die gekkie's, die zeggen dat het ziekenhuis helemaal niet vol is. Kijk even op youtube Intensive care corona en zie wat er speelt.

Het is daarom dat er een mogelijk avondklok komt; om te voorkomen dat het ziekenhuis overbelast raakt, en mensen die geen covid hebben maar wel dringende zorg nodig hebben niet naar huis worden gestuurd omdat er geen plek meer is op de IC.

Ik woon in portugal; een avondklok is hier al een tijd aan de gang. Het enige andere eraan is is dat je eigenlijk niet het huis uit mag voor dingen niet noodzakelijk. Maar ik woon dan ook in een gebied waar zero controle is en je gewoon de deur uit kunt en mag gaan.