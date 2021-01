Akwasi?

Stop making stupid people famous. Wie geeft er een hemelse neuk om "Akwasi". De man is een doorgeslagen activist met een kort lontje. Wat dan wel weer apart is dat de mensen die "Akwasi" het meest serieus nemen dan weer andere onzin steunen zoals complotwappies van "ON". Ik bedoel, alsjeblieft, we hebben al veel te veel wappies in Nederland. Kunnen we eventjes de grootste gekkies links (of rechts) laten liggen. We hebben grotere problemen.

Overigens denk ik dat "Akwasi" wel vervolgd kan en zelfs moet worden want er is volgens mij helemaal geen aangifte nodig. Maar met welk nut. De man is overduidelijk niet helemaal 100% in de kop. Het zou beter zijn als hij een goede psychiater vind en zich helemaal terugtrekt uit de discussie over hoe we nu eens eindelijk de racistische volkssport gaan oplossen.

Oh, er is overigens niets meer belachelijk dan blanke witte mannen van middelbare tot oudere leeftijd die zeggen dat racisme niet bestaat in Nederland. Dus hou daar ook eens mee op. Nederlanders zijn gewoon best racistisch. Zit in onze genen. We waren niet voor niets zo prominent in de handel in het originele 'zwarte goud'. Dat is gewoon zo, en dat word pas recentelijk aangekaart.