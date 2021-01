"Hoe dat heeft kunnen gebeuren"...

Nou, heel simpel, Akwasi.

Je bent van nature een agressieve kl**tzak:

- Je hebt tientallen keren getwitterd dat je diverse vreedzame, ongevaarlijke mensen dood wil schieten. De meeste mensen twitteren dat niet eens over een massamoordenaar; laat staan vanwege een andere mening.

- Je crapt in "geen wedstrijd" dat je samen met isis-achtige "strijders" uit Palestina en Afghanistan een oorlog tegen de Nederlanders wil beginnen.

- Je collaboreert met een gewelddadige subsidiespons, kozp, die vol veroordeelde extremisten zit (oa geweldpleging).

- De overbetaalde toppertjes in die club hebben banden met terreurbewegingen zoals hezbollah, antifa, isis, blm en hamas.

Verder ben je een verwend k*tkind.

Je krijgt van NL 6 miljoen euro subsidie om tot rassenhaat aan te zetten, en je spuugt de belastingbetalers die voor jouw subsidies gewerkt hebben voortdurend in het gezicht. Maar o wee als iemand daar wat van zegt; dan volgen aanklachten, ontslageisen, bedreigingen en erger.

Je bent gewoon geen tegengas gewend.

Daarom snap je niet dat oproepen tot kopschoppen verkeerd vallen bij beschaafde mensen.

Je snapt natuurlijk ook niet de voordelen van "beschaafd".

In een beschaafd land kunnen mensen het met elkaar oneens zijn, zonder direct met processen, broodroof en geweld te dreigen. Dat maakt een land leefbaar, vreedzaam, tolerant, gezellig.

Iedere Nederlander mag altijd bekritiseerd worden, ook als hij niks fout doet. En dat is alleen maar goed. Kritiek die niet terecht is kan namelijk altijd worden weerlegd. Bovendien kan een felle discussie de lucht doen opklaren.

In elk gezond huwelijk is soms felle ruzie; in een ongezond huwelijk wordt iemand monddood gemaakt, opgesloten, mishandeld, etc.

Het is die mentaliteit van problemen aankaarten en desnoods stevige discussies aangaan, die samenlevingen verbetert.

Maar jij wil geen discussie aangaan, Akwasi, en al helemaal niks verbeteren. Je pleurt een reeks eisen op tafel, en eist dat iedereen die blind opvolgt.

Dat heet fascisme. Net als het geweld dat jij predikt.

Vrijwel iedereen in jouw NPO-bubbel vindt fascisme en geweld fantastisch. Vandaar dat jij dacht dat een oproep tot kopschoppen overal goed zou vallen. Hoe vaak heb jij je toespraakje herlezen en herschreven, voordat je besloot dat het geschikt was voor de Dam?

Je zag er geen kwaad in. Niemand in jouw NPO-bubbel heeft fascistisch en agressief gedrag immers ooit veroordeeld.

En zo heeft dit dus kunnen gebeuren, Akwasi.

Je bent gewend dat iedereen jouw eisen inwilligt, en dat iedereen jouw agressie tolereert of zelfs subsidieert. Daarom ontplof je na een simpele vraag. Een best wel redelijke en relevante vraag, die iedereen had kunnen zien aankomen.