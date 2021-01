: Uit de 'debunk':

"En hoewel de resultaten van Pfizer nog niet compleet zijn, vallen er gezien de omvang van het trial – 43.998 personen, zie het EMA assessment report – echt geen rare dingen meer te verwachten wat betreft veiligheid. "

Dat kun je pas met zekerheid zeggen na getest te hebben oplangetermijnbijwerkingen.

Dit zegt bijv. Pfizer er zelf van:

"Available data do not indicate a risk of vaccine-enhanced disease, and conversely suggest effectiveness against severe disease within the available follow-up period. However, risk of vaccine-enhanced disease over time, potentially associated with waning immunity, remains unknown and needs to be evaluated further in ongoing clinical trials and in observational studies that could be conducted following authorization and/or licensure."

Uit: Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting

December 10, 2020

FDA Briefing Document

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine