Het is toch van een Ongekende Onbeschaamdheid. Eerst duizenden ouders kapotmaken. En niet aftreden. Dan actief dwarsliggen bij het oplossen van de problemen. En niet aftreden. Daarna een rapport in ontvangst nemen waarin letterlijk staat dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. En niet aftreden. Een keertje vergaderen over dat rapport. En niet aftreden. Nog een keertje vergaderen over dat rapport. En niet aftreden. En dan nog een keertje vergaderen over dat rapport. En niet aftreden. En dan aan de vooravond van de volgende vergadering over het rapport (vanavond, na de persconferentie over het falende coronabeleid, godbetert) spinnen dat aftreden 'geen logische optie' is omdat het kabinet dat 'eerder had moeten doen'. Ja hallo. Jullie zijn ZELF het kabinet. Jullie hadden ZELF eerder je conclusie moeten trekken. Ga gewoon weg. En neem je rotzooi mee.

Antwoord: JA