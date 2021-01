Ik weet nog dat wij heel lang geleden, toen we in de zesde klas zaten, we een half jaar onderwijs genoten in de koffiekamer van de onderwijzers. De school werd te klein maar ons groepje was ook heel klein (+/- 14 kinderen). Rondom school hingen een soort van luchthoorns die geactiveerd konden worden middels een knop aan de muur in die ruimte.

Die toeter werd gebruikt vlak voor half negen als teken dat we naar binnen moesten. Ook om tien uur want dan was het speelkwartier en weer om kwart over tien als het speelkwartier voorbij was. Zo ging die toeter dus elke dag meermalen. Ook 's middags.

Nu klapt de juffrouw in haar handjes 'kom, we gaan naar binnen' en ze loopt de halve speelplaats af te kutten om ook de laatste kindjes mee te krijgen. Alles moet met liefde.

Geef mij maar die toeters. Dat is gewoon duidelijk. En ik heb wel eens stiekem op die toeterknop gedrukt. Leuk man!