@VW, alles ist vorbei | 11-01-21 | 09:05: Je hoeft niet de hele zorg op te schalen, je hoeft alleen de coronazorg op te schalen. Dat is is een stuk eenvoudiger. In de zomer werden beademingsapparatuur van Phillips verkocht aan Scandinavische landen en toen al waarschuwden sommigen dat we die beter zelf konden bewaren. Dat is ook opschalen en dat is dus niet gebeurd.



Verder is het corona sterfte in verzorgingstehuizen een factor 10 hoger dan elders. Waarom zijn die dan niet hermetisch afgesloten voor de buitenwereld? Waarom werd het verplegend personeel daar niet (tegen betaling) opgedragen om in shifts van drie maanden zich ook op te sluiten? Waarom sluiten we wel een boekenwinkel, maar kunnen we geen boodschappen thuis bezorgen bij bejaarden? Allemaal maatregelen waarmee je ouderen beter had kunnen beschermen, maar gewoon niet gedaan is.