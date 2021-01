Misschien is de ban-functie van platform-eigenaars niet eens zo het probleem, maar eerder de "block" functie van gebruikers tegen onwelgevallige meningen. Dat we ons graag opsluiten in onze eigen echo-bubbel, DAT zie ik als een gevaar van social media.

Ieder biologisch systeem is gebaseerd op het pricipe van versterking bij een te zwak signaal en moderatie bij een te sterk signaal, de terugkoppeling. Dat zorgt ervoor dat systemen niet uit de klauw lopen of kapotgaan. Maar op internet kiest men ervoor - in sommige communities - om de moderatie of het andere geluid, te blokkeren. Wat je dan krijgt is de kans op een oneindige versterking slechts een kant op. Zo zwepen mafklappers elkaar, ongehinderd door tegengeluiden, op tot een frenzy. En zo kan het gebeuren dat die mafklappers het Capitool bestormen, in de overtuiging dat ze een heroische daad verrichten met het "redden" van hun land.

Zo ver is het hier nog niet, maar de tendens van sommige reaguurders om andere meningen dan de hunne te blocken is daarvan een prachtig voorbeeld. Overigens zijn de linksere webfora daaraan evengoed schuldig, is misschien juist om even toe te voegen. Bij Joop krijg je ook al vlug een permaban als je de redactie iets te voortvarend bekritiseert. Waarvan akte.