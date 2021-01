Het kampioenschap van Nederland wordt vandaag beslist - als het aan het einde van het jaar allemaal mag van Mister Willekeur, circusdirecteur Eric Gudde en z'n veertig clowntjes op het KNVB-kantoor in Zeist. Ajax tegen PSV, de nummer één tegen de nummer twee, misschien wel de belangrijkste Nederlandse voetbalwedstrijd van het seizoen 2020/21. Recordaankoop Haller van Ajax (kostte 22,5 miljoen euro, daarom had Ajax die steun zo hard nodig) doet nog niet mee, zit wel op de bank. Hoewel PSV best wel lekker in vorm is neigt de voorspel-Makohaai ernaar om door het Ajax-hoepeltje te springen: 2-0. Of 1-1, dat kan natuurlijk ook. LIVE op FOXSPNSPORTS, het wisselbeleid van de PSV-coach kraken (of roddelen over uw schoonmoeder) mag in de comments.

UPDATE 2" - Bam, Zahavi met de 0-1 voor PSV. Dat was rap.

UPDATE 21" - Ajax-aanvaller Shanice van de Sanden maakt een fout. Weer de combinatie Malen-Zahavi: 0-2 voor PSV!

UPDATE 40" - De messcherpe gevangenisklant Quincy Promes prikt 'm erin: 1-2

UPDATE RUST - 1-2 voor PSV

UPDATE 50" - Steunaankoop Haller scoort voor Ajax, maar buitenspel dus afgekeurd

UPDATE 64" - Shanice van de Sanden met de 2-2

UPDATE EINDE - 2-2. Feyenoord de grote winnaar