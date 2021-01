D'r willen 3 wappies de vaccins ophalen in Oss en even later komt er in het nieuws dat woensdag a.s. al gevaccineerd gaat worden. Wie is hier nou de wappie?

Nee nee, zo gaat het niet natuurlijk. Er is geen verband. Dan moet je ervan uit gaan dat bij VWS de hysterische pleuris is uitgebroken, wat natuurlijk helemaal niet zo is.