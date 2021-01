"We rijden met de trojka door 't eindeloze woud

Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud

De paardenhoeven knersen in de pasgevallen sneeuw

't Is avond in Siberië en nergens is een leeuw

We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong

Door 't eindeloze woud waarover ik zo-even zong

Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein

Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn

We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang

En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang

Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond:

Iets donkers en iets talrijks en het lijkt me ongezond"

Met een wilde videoclip

