: Wat gewoon NIET kan is dat je wekenlang, maandenlang niets hebt gehoord over voorbereiding op de vaccinatie. En nu is het er, en zijn we niet klaar. Er was maar 1 scenario acceptabel vanaf pakhembeet augustus 2020: als het vaccin er is, beginnen we de dag erna met vaccineren. Nu is het niet het vaccin, maar de IT infrastructuur. De infrastructuur die nu bij elke scheet ook al op z'n bek gaat...

Flikker toch op met die administratiezucht. Stuur in batches van x 1000 mensen brieven: kom die prik halen op die dag. Kom je wel, krijg je een prik. kom je niet, krijg je ook geen prik. So be it. Je hebt 1 kans op een gratis vaccinatie op initiatief van de overheid, benut je die niet, mag je op eigen verantwoording een nieuwe afspraak maken. Of je bent bang voor 2 of drie kwikmolecuultjes natuurlijk, en dan verdien je niet beter dan een buis in je longen en een plekje op de IC. So be it. Maar godverdomme, waarom alles administreren: Pietje heeft zijn prikje gehad. Who. Fucking. Cares.