Dat schaamteloos kopiëren van elkaars propagandafilmpjes is symptomatisch. Niet alleen voor het gebrek aan originaliteit als het gaat om het verkopen van de boodschap, maar ook voor het gebrek aan politieke visie überhaupt. De filmpjes zijn inwisselbaar, de politieke visies ook. Het is allemaal één pot nat. En wat nog het ergste is: we weten allemaal dat het één pot nat is, dat het geen ene fuck meer uitmaakt wie er in welke coalitie bijeenkruipt om in naam het land te besturen. Of het nou Code Oranje is of GroenLinks, D66 of de club der socialisten, die ons een worst voorhoudt, het is steeds dezelfde worst, en we weten het, we lopen er slaafs achteraan, we bijten erin, en hij blijkt elke keer weer even smakeloos en even vies vettig als de vorige.

De schaamteloosheid waarmee de niksigheid verkocht wordt is nog het ergste, de ultieme arrogantie, de neerbuigende houding, alsof we allemaal domme kindertjes zijn, de van Dissel-doctrine...

Team Kaag zou bij deze feministe avant la lettre eens kunnen kijken voor wat leuke ideetjes.

www.youtube.com/watch?v=VYjHpC2u7ck