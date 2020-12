Be My Baby - The Ronettes - 1963 - Stereo - Music Video www.youtube.com/watch?v=NnWOBMQhNBQ&a...

The Seekers - I'll Never Find Another You (1964, HQ STEREO) www.youtube.com/watch?v=wZf41UudAbI&a...

The Crystals - Da Doo Ron Ron - new stereo remix versions www.youtube.com/watch?v=v-qqi7-Q19k&a...

Deanna Durbin - Danny Boy www.youtube.com/watch?v=j32Fnb_8Bv4&a...

{One of the most underrated actresses in the history of Hollywood. She quit at the top of her game and we all lost a little something.)

Schubert - Ave Maria - Deanna Durbin www.youtube.com/watch?v=lT_b_MWrJQU&a...

(Commentaar: not only one of the loveliest women in filmdom but one of the loveliest sopranos ever to grace the entertainment industry, and I am very proud to be able to say, a distant relative of mine.)

Ave Maria - André Rieu & Mirusia www.youtube.com/watch?v=3d4xXvF2ukY&a...

Nearer, My God, to Thee - André Rieu (live in Amsterdam) www.youtube.com/watch?v=v1mQT1u_45I&a...

The Beautiful Blue Danube - André Rieu www.youtube.com/watch?v=IDaJ7rFg66A&a...

Een Commentaar :"This music is like the embodiment of European culture and its rich history.." ... uitgevoerd in het zelfde Europa van de Europese burocraten in Brussel en Berlijn en Den Haag die het aan het vernietigen zijn.