Dit zijn de muzieklinkjes van week 52/52 van 2020 en week 2 van de lockdown gebundeld in de GeenStijl Café Mega Mix 35:

1. Halflife 2 Ambiance - @nashville_bomber

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of War (1981)

4. W.A.S.P – Animal (1984) - Theodorus.Goldbach

5. Slavic Chorale - I Heard the Bells (2014) – letopuwzaak

6. Sonic Youth - Dirty Boots (1990) – RickyLaRue

7. Suicidal Tendencies - You Cant Bring Me Down (1990) – zwaaropdehand

8. Panic At The Disco - I Write Sins Not Tragedies (2005) – neonreclame

9. Natasha Bendingfield – Unwritten (2004) – neonreclame

10. Kate Bush - Wuthering heights (1978) - Braindead2000

11. Twilight Singers - Forty Dollars (2006) - Dirk III

12. Shania Twain- Don’t Be Stupid (1999) – Komtdatschot

13. Duran Duran - Save A Prayer (1982) - Watching The Wheels

14. Dua Lipa - Be The One (2018) – lezeres

15. Husker Du - Don't Want To Know If You Are Lonely (1986) – Datgingniegoed

16. David Bowie - I'm Afraid of Americans (1995) - P-unit

17. Big Shaq - Man's Not Hot (2017) – Sinterbikske

18. Screaming Sneakers - Violent Days - modernrubber

19. Kiss - Sure Know Something (1979) - Bad - Casey

20. Ensemble Vanya - Russian Cyberfolk Song (2020) - Eeuwig.. Op.. Vakantie

Bonus Track : Changing Tides - 10.000 luchtballonnen (K3 metal cover)

Tot volgend jaar lieve inzenders en inzenderinnetjes!