:

In het algemeen dus niet, volgens de viroloog (sorry even geen link, u moet me even op mijn woord geloven). Er zijn inderdaad meerdere griepvirussen, en die muteren. De griepprik is een dus mix van griepvaccins, van het griepvirussen die men in de afgelopen periode is tegengekomen, in de hoop op maximale vaccinatie.

Stel nu dat inderdaad virussen wel snel muteren in een korte tijd, dan heeft het toch helemaal geen zin om bijv een griepvaccin te maken. Je krijgt dan te maken met zoveel verschillende griepvirussen dat je door de bomen het bos niet meer ziet en het maken van een vaccin een totaal nutteloze bezigheid is.

Even twee vliegen in 1 klap, mijn comment is ook bedoeld voor Continuum