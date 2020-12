@Is dit nog nieuws? | 26-12-20 | 12:20:

Een van de vele m.b.t. Sars-Cov.

Maar duidelijker wordt het met de richtlijnen van de EPO, European Patent Office.

'Biotechnological inventions are also patentable if they concern an item on the following non-exhaustive list:

(i)

Biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process even if it previously occurred in nature

Rule 27(a)

Hence, biological material may be considered patentable even if it already occurs in nature (see also G‑II, 3.1).'