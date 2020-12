Ik moet altijd denken aan een stukje tekst uit Hugh Mundell's 'Why Do Black Man Fuss and Fight'.

'Why do black men fuss and fight on this earth?

And I know we are all Selassie I's children

But some of them out there

Are trying to play the game unfair

They are the cause of all this discrimination.'