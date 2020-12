Inderdaad onbegrijpelijk dat al die grote leiders van alle vrije, soevereine Europese natiestaten weigerden te stoppen met vliegen op China. en er tijdens het Chinese nieuwjaar miljoenen Chinezen de wereld over vlogen. Happy New Year wensten wij ze nog toe.

Al helemaal omdat nu blijkt hoe ver ze willen gaan tegen andere landen en zogenaamde bondgenoten en vooral tegen hun eigen burgertjes. Het is maar hopen dat men van deze les heeft geleerd, want dit is letterlijk puin ruimen van onze premier en kornuiten die gewoon weigerden in te grijpen, Jammer dat dit nooit wordt genoemd tijdens kritiek op de corona aanpak.

Als er ooit nog eens een onbekend virus ergens uitbreekt, grijp dan in godsnaam in. Mijn motto is dan: Stop the flights or Stop the world!