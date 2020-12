Bram van der Vlugt overleden. Het voelt als een soort van dubbel afscheid, afscheid van een man die als geen ander invulling kon geven aan de mythische figuur, en tegelijkertijd definitief afscheid van een tijdperk dat echt nooit meer terug zal keren, een periode waarin in mythe aan heel Nederland zijn maximale kracht mocht schenken.

Bram van de Vlugt was van een klasse die uitsteeg boven alle kwaliteit die de Staatstelevisie in kon brengen om die mythe vorm te geven. Het was Bram die het gebeuren boven zichzelf uit deed groeien, het was Bram die de zegen uitsprak, het was Bram die heiligde.

Zonder Bram van der Vlugt was het al een stuk minder, maar nu, nadat diezelfde Staatstelevisie kleur heeft bekend door met het Sinterklaasfeest politiek activisme te gaan bedrijven, is alle grandeur die met zijn prachtvolle interpretatie een aanvang nam verdwenen.

De Staatstelevisie teert op wat in die jaren is opgebouwd, parasiteert, zuigt leeg, holt uit. Het is niet anders.

Rust zacht, Bram, jij begreep de mythische kracht van een volksfeest en gaf er energie aan, zoveel energie dat het vuur in ons nog steeds smeult, hoe hard er door die activisten ook getracht wordt om het met alle kracht die in hen is uit te trappen.