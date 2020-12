Ja hoor, we moeten weer even soldaatje spelen. Goh wat zijn we toch stoer. Wat waren we stoer in Srebrenica (gelukkig hebben we de foto's... oh nee.). Wat hebben we goed opgetreden in Afghanistan.

En wat hebben we een hoop goede jongens! Van de ruim 65 000 medewerkers is er 1,5% actief wat aan het doen. En dan ook nog eens in landen waar we helemaal niks te zoeken hebben en waar onze aanwezigheid geen verschil maakt.

Oh ja, natuurlijk, met die paar duizend houden ze de Russen tegen, zeker als ze eerst over Polen en Duitsland zijn gerold. De Amerikanen gaan ons vast helpen als het als de Russen aan de grens staan, want dat heeft zoveel uitgemaakt in Duitsland en Polen.

Rot toch op met die onzin.