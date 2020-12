BOEKVERBRANDEN! Van Dale is (naast de NOS, 5G-masten, de politie, monteurs van de ANWB en redacteuren van Donald Duck) dus óók een indoctrinatievehikel van de overheid! Al die prachtige woorden die dit kalenderjaar zijn ontstaan terwijl ze helemaal niks met de vleermuizenblaf te maken hebben. Maar nee hoor, het moet weer zo'n c-woord zijn, 'bedacht' door die school betweterige bejaardentehuisbinnenblijvers van Van Dale, middels een poll met veel minder dan stemmen alsdan een gemiddeld polletje op GeenStijl. En áls er een c-woord het woord van het jaar had moeten zijn was het HORECA. Of desnoods Ron Fresen-piek. Maar nee hoor. DIT woord. Vorig jaar was het Boomer, ok, en het jaar ervoor was het Blokkeerfries. En nu houden we erover op. Wij erkennen Van Dale niet langer als staatsorgaan. U mag zélf uw woord van 2020 in de comments plempen .

Dit is 'm dus