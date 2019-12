Rob Jetten ga terug naar bed! Zijn campagne om klimaatdrammer in de oervervelende boomerverkiezing van het Woord van het Jaar op 1 te krijgen is faliekant mislukt. Ook klimaatspijbelaar zit in een overvolle trein terug naar huis, op de grond in een hokje bij de plee, want er is geen plek meer in de coupé. Het prachtige foeigesprek is eveneens niet verkozen tot Woord van het Jaar, en nog een paar woorden waar iedereen onder de 63 nog nooit van heeft gehoord zijn het niet geworden. Nee, bij de boomers van Van Dale is 'boomer' gepromoveerd tot het machtigste woord van 2019. OK.