En terecht dat ze daar staan.

De grootgutters hebben dit zelf om de hand gehad, ze hebben teveel macht.

AH/Jumbo en consorten knijpen Campina en A-ware en andere zuivelfabrikanten helemaal uit. En dan kan je nagaan wat Campina en consorten met de boeren doen.

Mensen willen heel graag eerlijke en duurzame producten. Daar tegenover moet een eerlijke prijs staan, en die is er niet.

Zelfde geld voor aardappelen, aardappel telers krijgen voor consumptie 3 cent per kilo consumptie aardappelen en in de winkel liggen ze er voor een euro..........

AH koopt vlees uit Ierland, omdat het daar goedkoper is. Niet omdat het zogenaamd duurzaam vlees is, nee het is daar goedkoper. Zelfde geldt voor de plofkippen uit oost Europa, alles voor de euro's en de nederlandse boer heeft het nakijken. Ja er word veel geexporteerd maar ook heel veel geimporteerd.

Zo heeft AH bv Arla melk in de schappen dat is een Deens melkfabrikant, hup eruit ermee en weer meer NL melk in de schappen. Zo hoort dat ook met vlees en andere producten te gaan.

Kortom de boeren hebben geen andere keuze dan te strijden voor een eerlijke prijs. Niemand zit te wachten op legere schappen of vertragingen. Maar er is ook niemand die zat te wachten op het Corona virus.

Er moet meer duidelijk gemaakt worden hoe het kartel van de grootgutters in elkaar steekt.

Wil jij je melk niet kwijt voor 28 cent/liter? prima gaan we wel naar Duitsland/Denemarken.

Duitse supermarkten zoals Aldi/Lidl gaan we in gesprek omdat ze in Duitsland tijdje geleden ook demonstrerende boeren hadden.

Praten mensen, praten is het antwoord. Soms dient dat te worden verwezelijkt met een demonstratie.